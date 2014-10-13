焦点：香港反占中者拆除路障 现场爆发冲突

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透香港10月13日 - 上百名身份不明者试图拆除占中示威者设在香港中心区的路障，其中一些人戴着口罩。这些身份不明者与示威者发生冲突。在占中行动中这些街道已被占领了两周时间。
愤怒的的士(计程车)司机对占中示威者表示抗议，在一条遭占中示威占据的道路上集结12辆的士，要求结束这一行动。占中示威导致的士生意受到严重影响。
人群高喊着：“让出道路。”这些人群中包含的士及卡车司机。的士司机先前已向占中示威者下最后通牒，要求周三晚间撤除所有路障。
一辆挂载着吊臂的卡车试图从一区域移除路障，之后遭到警方拦阻。
稍早上百名警察清除了部分路障，以缓解交通拥堵，不过表示示威者可以留在原地。
但几小时后，反占中人士涌向示威地点，试图驱散示威者，趁警察清除路障之际，拆除障碍物。
示威者和反示威者首次爆发冲突，警方试图保护示威者和路障。
“这群人像土匪一样，开始跑向他们(示威者)，然后有个人用硬物打了一个老人，老人的头被打中，当即受伤，”20岁的示威学生Winnie Locke目击了这一幕。
示威人士多数为学生，他们要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。
中国对香港采取“一国两制”的方针，给予香港一定程度的自治权和自由，以普选为最终目标。
上个月月底，在警方对示威者使用催泪弹及警棍后，示威活动升级。从那以后，警方基本上采取不干涉态度，并保持最少在场警力。
周一，警方开始清除中环、金钟和旺角区域的部分路障。中环、金钟区域是全球金融机构和政府大楼所在地，与熙熙攘攘的旺角商业区隔海相望。
很多示威者戴有口罩和护目镜，以防警方可能使用催泪弹或胡椒喷雾。一些警察还携带着小型防暴盾牌。
下午在主要示威地点，紧张局面加剧。近200名中央政府的支持者聚在一起，穿着蓝色上衣和佩戴蓝丝带，其中多数是年长者。警方则在旁戒备。
香港及北京当局指这场示威是非法行动。香港政府上周取消原定与学生领袖进行的对话。
行政长官梁振英周日表示不会下台，并对要求其辞职的学生发出警告，指称他们的民主运动已失控。
梁振英并警告，中国领导人改变8月所做决定的”可能性为零“。 (完)
(编译 张明钧/王丽鑫/朱晓军/龚芳; 审校 王洋/屈桂娟)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。