焦点：香港反占中者拆除路障 现场爆发冲突

10月13日，占中示威者和反占中人士在香港金钟发生冲突，争夺封堵街道用的路障。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港10月13日 - 上百名身份不明者试图拆除占中示威者设在香港中心区的路障，其中一些人戴着口罩。这些身份不明者与示威者发生冲突。在占中行动中这些街道已被占领了两周时间。

愤怒的的士(计程车)司机对占中示威者表示抗议，在一条遭占中示威占据的道路上集结12辆的士，要求结束这一行动。占中示威导致的士生意受到严重影响。

人群高喊着：“让出道路。”这些人群中包含的士及卡车司机。的士司机先前已向占中示威者下最后通牒，要求周三晚间撤除所有路障。

一辆挂载着吊臂的卡车试图从一区域移除路障，之后遭到警方拦阻。

稍早上百名警察清除了部分路障，以缓解交通拥堵，不过表示示威者可以留在原地。

但几小时后，反占中人士涌向示威地点，试图驱散示威者，趁警察清除路障之际，拆除障碍物。

示威者和反示威者首次爆发冲突，警方试图保护示威者和路障。

“这群人像土匪一样，开始跑向他们(示威者)，然后有个人用硬物打了一个老人，老人的头被打中，当即受伤，”20岁的示威学生Winnie Locke目击了这一幕。

示威人士多数为学生，他们要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。

中国对香港采取“一国两制”的方针，给予香港一定程度的自治权和自由，以普选为最终目标。

上个月月底，在警方对示威者使用催泪弹及警棍后，示威活动升级。从那以后，警方基本上采取不干涉态度，并保持最少在场警力。

周一，警方开始清除中环、金钟和旺角区域的部分路障。中环、金钟区域是全球金融机构和政府大楼所在地，与熙熙攘攘的旺角商业区隔海相望。

很多示威者戴有口罩和护目镜，以防警方可能使用催泪弹或胡椒喷雾。一些警察还携带着小型防暴盾牌。

下午在主要示威地点，紧张局面加剧。近200名中央政府的支持者聚在一起，穿着蓝色上衣和佩戴蓝丝带，其中多数是年长者。警方则在旁戒备。

香港及北京当局指这场示威是非法行动。香港政府上周取消原定与学生领袖进行的对话。

行政长官梁振英周日表示不会下台，并对要求其辞职的学生发出警告，指称他们的民主运动已失控。

梁振英并警告，中国领导人改变8月所做决定的”可能性为零“。 (完)

(编译 张明钧/王丽鑫/朱晓军/龚芳; 审校 王洋/屈桂娟)

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