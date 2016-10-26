长实地产将以200亿元人民币代价 出售上海陆家嘴商厦权益

路透香港10月26日 - 香港首富李嘉诚掌控的长实地产(1113.HK)周三宣布，其与李嘉诚海外基金会将以200亿元人民币代价，出售双方共同持有的一项上海陆家嘴商业物业权益；长实地产料将因此录得约62.2亿港元的未经审核收益。

将出售的为＂世纪汇广场＂商业物业项目，目前已竣工，并正进行装修。预期交易将于2017/18年前后完成。

买方为一家特殊目的公司，为这次收购而特别设立。买方将由ARA Fund Management (Mapleleaf) Limited (ARA Asset Management Limited(ARAM.SI)的全资附属公司)管理。

声明称，买方由一间实力雄厚的保险公司拥有多数股权，其余少数股权由Peninsula Investment Partners, L.P.及Peninsula Co-Investment Holdings I (Century), L.P.间接持有。所有买方均为独立于长实地产的第三方。（完）

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