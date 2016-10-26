长实地产将以200亿元人民币代价 出售上海陆家嘴商厦权益

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月26日 - 香港首富李嘉诚掌控的长实地产(1113.HK)周三宣布，其与李嘉诚海外基金会将以200亿元人民币代价，出售双方共同持有的一项上海陆家嘴商业物业权益；长实地产料将因此录得约62.2亿港元的未经审核收益。
将出售的为＂世纪汇广场＂商业物业项目，目前已竣工，并正进行装修。预期交易将于2017/18年前后完成。
买方为一家特殊目的公司，为这次收购而特别设立。买方将由ARA Fund Management (Mapleleaf) Limited (ARA Asset Management Limited(ARAM.SI)的全资附属公司)管理。
声明称，买方由一间实力雄厚的保险公司拥有多数股权，其余少数股权由Peninsula Investment Partners, L.P.及Peninsula Co-Investment Holdings I (Century), L.P.间接持有。所有买方均为独立于长实地产的第三方。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。