《信报》：经济深改可期 政治维稳堪虑

（10月30日社评）

众所瞩目的中共18届三中全会在10天后正式登场，中国新一轮深化改革方案即将公诸于世，这个13亿人口的大国期可得以平稳而持续地发展，意义非比寻常。

从当局会前透露的讯息而观，一系列体制改革将围绕「正确处理政府和市场关系」而展开，反腐和改善民生举措则视为巩固政权、治疗社会痼疾的良方。可惜，深受外界关注的政治体制改革，还是「未闻楼梯响」。

35年前的十一届三中全会，使经历文革蹂躏而百废待兴的中国，如列车注入改革开放的燃料，在经济发展的轨道高速奔驰；35年过去，社会体制与生产力发展不相适应的矛盾日深，改革红利已消耗得所剩无几。

针对当前的深层次矛盾，中央提出要以更大的勇气和智慧。具体而言，按国务院发展研究中心日前所公开的「三八三」改革方案，就是表明须推动八大重点领域的改革，务使政府和市场关系趋向合理，以促进生产力。

此外，官员权力寻租和贪污腐化猖獗，激化民愤，也损耗经济。在昨日举行的中共中央政治局会议，审议并同意印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，提出切实遏制公务支出和公款消费的违纪违规违法现象。当局亦已决定将反贪巡视制度引入军队，透视着「习李新政」刮起的连场肃贪风暴将不会停歇。

中国新一代领导层上台以来，锐意改革以富国兴邦，心志明显，可是在政治上收紧意识形态也日益浮现。只欲藉着推动经济增长、改善人民生活，维持长治久安，却不从政治体制改革上入手，这种「以民生换民主」的取向能否真正奏效，恐怕须由历史验证了。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。