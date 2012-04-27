《信报》：港交所三重角色要适当平衡

（4月27日社评）

周松岗日前获港交所董事会一致通过,当选为港交所主席,任期两年.不少评论都质疑他欠缺金融市场运作知识和有关工作经验,并非最佳人选,一旦遇上金融危机,恐怕无法发挥领导作用.其实,主席人选的实际金融工作经验只属其次,反而港交所作为上市公司、市场监管机构及在香港发展成为人民币离岸中心过程中扮演的角色三者之间的矛盾和冲突,更值得关注.

作为上市公司,港交所主席和行政总裁的角色早已订明,後者负责“制定及建议集团战略及政策予董事会考虑”,前者则确保全体董事“全力及积极地参与建议及议订集团战略及政策”.主席本来代表大股东利益,但港交所理论上没有大股东,港府年前为了策略性需要,购入了5.9%股权,估计是为了配合国家的国际金融战略部署,目的旨在确保金融安全,有利完成人民币国际化的任务.

因此,有理由相信,港交所主席首要的任务和代表的利益,其实是港府和国家的利益,理论上有可能与股东的利益并非一致.以最近港交所准备发行新股集资收购伦敦金属交易所为例,不单令股东担心会摊薄派息,更忧虑港交所为完成历史任务,不惜高价抢购,结果不利股东利益,令股价受压.

除了保障股东利益的责任外,作为公共机构,港交所亦有维护投资者利益的首务.但港交所既是上市公司,又是游戏规则制定者,明显有先天的结构性矛盾.为了增加收益,港交所自然希望愈多公司上市挂牌交易愈好,但如果一如卸任主席夏佳理所言,港交所没有责任保证上市公司的质素,风险由投资者自行承担,那麽近年质素低劣的民企频频出事,便只会有利港交所股东而损害公众投资者利益.

倘若港交所加强监管,并且收紧上市条件,不单需要增聘人手,提高营运成本开支,更同时削减收益,对股东权益自是有所损害.如何求取适当平衡,既有利本港国际金融中心发展,又可保障股东和公众利益,相信应该是未来港交所领导人关注的重点.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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