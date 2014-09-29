香港股、汇市及金融体系运作正常 市场短期料波动--财政司长

(新增财政司司长声明及更多细节)

路透香港9月29日 - 香港财政司司长曾俊华周一表示，今天本港的股市、汇市、金融体系整体维持正常运作，秩序良好；并预计短期内市场可能会出现波动。

香港周日凌晨爆发＂占领中环＂运动，并演变为数万人的示威活动，大批民众昨天聚集于香港金融中心的港岛金钟、中环一带，香港警察出动防暴警察，并于昨天傍晚至周一凌晨多次施放催泪弹驱散人群，是香港警方自2005年以催泪弹驱散韩国农民的反WTO游行示威后，再次使用催泪弹。

曾俊华在声明中称，特区政府金融部门及金融机构已在今日早上启动应变方案，股市、汇市、金融体系整体维持正常运作，秩序良好。

＂香港特区政府、各监管机构、金融机构一直有应变方案，以在不同的突发情况下，维持金融体系的核心功能正常运作，把影响减至最低。＂他说。

根据香港金融管理局（金管局）的报告，银行系统今早运作正常。货币发行局机制亦如常运作，整体汇价稳定，外汇市场运作正常，同业市场资金充裕。本港的支付系统以及债务工具中央结算系统均如常运作，交易量与平日相若。

直至目前为止，证监会并未察觉市场有任何重大异常情况。证监会会继续密切留意事态发展，及与港交所及市场中介人保持沟通。

所有保险公司和强制性公积金计划维持正常运作。

＂短期内，市场可能会出现波动，投资者务必注意相关风险。特区政府会紧密监察市场情况，致力维持市场正常运作。＂曾俊华表示。

由于有民众在中环一带集会，部分香港岛主要干道路段须要封闭，湾仔及中西区中小学亦已停课。而民众集会活动亦已由中区蔓延至铜锣湾、旺角等旺区。

政府发言人称，由于在马路上集结的市民大致回复平静，防暴警察已经撤离，政府发言人呼吁聚集的巿民继续保持冷静，并尽早和平散去。

受占中事件影响，港股周一大幅下挫，恒生指数.HSI最多曾跌2.5%，地产股领跌，恒生地产股指数.HSNP最多下挫4.2%。港元兑美元HKD=下跌0.04%至7.761港元，创3月来最低，因示威活动影响到一些银行的运营。

渣打(2888.HK)、中银香港(2388.HK)、恒生银行(0011.HK)等均已发出通知部份分行服务受影响。

全国人大常委会上月宣布关于2017年香港行政长官普选办法的决定，规定提名委员会按民主程序提名产生二至三名行政长官候选人，每名候选人均须获得提名委员会全体委员半数以上的支持。这引发一些香港民众的不满，认为这不是真正意义上的普选，抗议人士发出“占中”威胁，藉此瘫痪香港的金融中心，向当局施加政治压力。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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