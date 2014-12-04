香港示威学生考虑停止抗争

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透香港12月4日 - 一个领导占中示威活动的主要学生团体周四表示，正考虑结束已经持续两个多月的街头抗议行动。
香港专上学生联会（学联）将在下周决定是否呼吁示威者停止抗争，尽管其并未达成2017年特首选举开放提名的诉求。
学联常委梁丽帼在接受当地电台访问时表示，部分人希望留守到最后一刻，需要尊重他们的意愿，但也要思考占领下去的意义，下周内将决定是继续留守还是撤离。
学联是多个主导占中行动的团体之一。另一个团体学民思潮的部分成员已经进行绝食抗议，而占中运动的领导人已经在周三向警方自首，并要求学生撤离。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。