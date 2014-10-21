港府与学生代表将进行对话 取得突破的希望不大

占中抗议者2014年10月20日在中环的图片。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港10月21日 - 香港特区政府高级官员周二将首次与学生领袖会面，旨在平息持续逾三周的“占中” 示威，示威活动令香港部分地区陷于瘫痪。

周二傍晚进行的对话将进行直播，双方均拒绝做出让步，所以外界对于对话能够取得突破的预期不高。

示威者要求实现全面民主。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。

香港特区行政长官梁振英周一对部分外国媒体表示，不能接受自由选举，部分因香港的贫困人群和工薪阶层将因此在政治上获得主导。此番讲话可能会在对话前激怒学生。

梁振英称，学生提出的由香港市民直接提名特首候选人是不可能的。

“如果选举完全是数字游戏和数字表示法，那么候选人将面对每月收入低于1,800美元的全港一半人口，”梁振英对纽约时报、华尔街日报和英国金融时报表示。“

“那么政策和政治最终将会向他们倾斜，”梁振英表示，并警告民粹主义的威胁。

示威者表示不会离开街道，除非北京允许开放提名。

专家表示，学生代表与港府官员之间的对话可能达成建立信任的一些措施，以及继续对话的共识，但不太可能弥补双方之间的分歧并结束示威活动。

港府本月稍早取消了对话计划，因为学生呼吁扩大示威规模。

在旺角地区周末两晚冲突中有几十人受伤之后，香港街头保持平静。受伤者中包括22名警察。

除了旺角地区，还有大约1,000名示威者仍在位于香港岛的“占中”总部安营扎寨。在接近港府总部的公路上，放眼望去全是帐篷。(完)

(编译 张荻/张涛；审校 徐文焰)

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