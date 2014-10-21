港府与学生代表将进行对话 取得突破的希望不大

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透香港10月21日 - 香港特区政府高级官员周二将首次与学生领袖会面，旨在平息持续逾三周的“占中” 示威，示威活动令香港部分地区陷于瘫痪。
周二傍晚进行的对话将进行直播，双方均拒绝做出让步，所以外界对于对话能够取得突破的预期不高。
示威者要求实现全面民主。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。
香港特区行政长官梁振英周一对部分外国媒体表示，不能接受自由选举，部分因香港的贫困人群和工薪阶层将因此在政治上获得主导。此番讲话可能会在对话前激怒学生。
梁振英称，学生提出的由香港市民直接提名特首候选人是不可能的。
“如果选举完全是数字游戏和数字表示法，那么候选人将面对每月收入低于1,800美元的全港一半人口，”梁振英对纽约时报、华尔街日报和英国金融时报表示。“
“那么政策和政治最终将会向他们倾斜，”梁振英表示，并警告民粹主义的威胁。
示威者表示不会离开街道，除非北京允许开放提名。
专家表示，学生代表与港府官员之间的对话可能达成建立信任的一些措施，以及继续对话的共识，但不太可能弥补双方之间的分歧并结束示威活动。
港府本月稍早取消了对话计划，因为学生呼吁扩大示威规模。
在旺角地区周末两晚冲突中有几十人受伤之后，香港街头保持平静。受伤者中包括22名警察。
除了旺角地区，还有大约1,000名示威者仍在位于香港岛的“占中”总部安营扎寨。在接近港府总部的公路上，放眼望去全是帐篷。(完)
(编译 张荻/张涛；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
尽管与中国公司有着千丝万缕的联系，但在欧美投行借助中国公司并购交易和股债发行赚取顾问费之时，中国最大型的国有银行却错失上亿美元的收入。
路透香港4月26日 - 在2016年第三季的某个时候，管理着800亿美元全球资产的贝莱德(Blackrock)科学主动投资股票团队通过卫星图像发现，中国土地上的建筑活动出现升温迹象。