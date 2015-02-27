李嘉诚称若香港政改不通过 香港人都是输家

亚洲首富李嘉诚周四称，若香港政改方案不获通过，香港所有人都将是大输家。86岁的李嘉诚在长和系2014年度全年业绩报告发布会上，作出此番表态。预计香港立法会将于6月底或7月初就政改方案进行表决，香港泛民议员已宣称将在政改方案表决时投反对票。香港立法会共70个议席，泛民议员占三分之一，足以否决议案。李嘉诚表示对香港的未来持乐观看法，称香港的最大优势是有中国内地的支持。路透