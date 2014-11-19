香港部分示威者闯入立法会大楼

一小群香港示威人士周三清晨从侧门冲进香港立法会大楼，警方阻止后续强行进入的示威者，占中示威沉寂一段时日的情势再度升温。这是示威者首度闯入重要的公共机关大楼，与许多政治分析师对这场香港最坚决、耗时最久的示威活动强度将逐渐减弱的预测相左。图为2014年11月19日，香港示威者用路障砸立法会大楼的玻璃。路透