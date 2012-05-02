郭炳湘称雇用许仕仁是两个弟弟所为

* 郭炳湘称"不清楚"许仕仁的职务--报载

* 郭炳湘称许仕仁并不是他或者他母亲的顾问--声明

记者 Alex Frew McMillan 编译 王洋/石冠兰

路透香港5月2日电---新鸿基地产(0016.HK)(以下简称"新地")前主席郭炳湘周三澄清,与因涉嫌受贿而被拘留的前香港政务司司长许仕仁无牵连.此项贿案调查牵涉郭炳湘的弟弟郭炳江和郭炳联.

郭炳湘在一份路透获得的声明中称,他并未牵涉到许仕仁的聘雇之中.许仕仁在2005-2007年担任香港特别行政区政务司司长.新鸿基地产联席主席郭炳联和郭炳江於3月29日被香港廉政公署拘留.

郭炳湘在一份由发言人发布的声明中称,"许仕仁是由我的两个弟弟聘雇,他不是我或者我母亲的顾问."

郭炳湘也谈到他在新鸿基地产之持股一事.新鸿基地产由郭氏三兄弟之父--郭得胜创办,总部位於香港,截至周三,新鸿基地产市值逾316亿美元.

郭炳湘在声明中称,他拥有一份文件,能够证明他有权获得家族信托的三分之一权益.该家族信托持有新鸿基地产42%的股份,不过郭炳湘在2010年被剔除出该信托之外.

郭炳湘声称在瑞士赢得仲裁後,他有权查看该信托的结构,但他的家人以其使用的是过期证件为由阻止他索阅文件.

"我希望澄清相关法律文件根本没有期限,"郭炳湘在声明中表示."我的法律顾问认为这些(文件)仍有效."

郭炳湘是否为家族基金受益人的争议,因他的两个弟弟3月被拘而再次受到关注.

香港廉政公署(ICAC)於3月29日拘补新地两名联席主席郭炳江和郭炳联,及前政务司司长许仕仁.廉署调查关注点在於新鸿基地产向许仕仁利益输送逾250万美元.郭炳江和郭炳联均否认做错事.联系许仕仁置评未获反馈.

未被拘捕的郭炳湘否认卷入行贿调查.

南华早报周三引述郭炳湘的话报导称,"实际上与我无涉,"在被问及为什麽他没未被廉政公署调查时他这麽说.

郭炳湘担任新鸿基地产主席一职时,许仕仁曾任该公司顾问,但前者对南华早报表示他并不了解许仕仁的岗位是什麽.

"他在新鸿基中心没有办公室,"该报援引他的话报导称."他不是(新地)的管理层.我真的不知道他的职位是什麽."(完)

--译文审校 沈以文

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。