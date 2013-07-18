广汽集团计划2016年在华生产Acura

路透香港7月18日 - 中国大型汽车集团--广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)(601238.SS)宣布，已与本田（Honda）(7267.T)就Acura（讴歌）品牌在中国的事业发展规划达成基本协议，计划于2016年在广汽本田汽车有限公司生产Acura品牌汽车。

广汽集团周四发出的新闻稿称，双方将开始进行具体探讨，以达致上述目标。

广汽集团与本田早于1998年合资成立广汽本田，并开始生产和销售本田品牌汽车，合作已超过15年以上。双方今次决定引进新品牌进一步深化合作，以应对快速增长的中国高端汽车市场及消费者多样化的需求，并会对具体扩大合作内容开展研究。

Acura品牌于1986年在美国创立，于2006年开始投放中国大陆，目前在中国大陆销售包括MDX、RDX、ILX和RLX等共六款轿车和SUV（运动型多用途车）车型。

在今年4月的上海国际车展上，Acura发布了主要针对中国大陆市场开发的紧凑型SUV概念车“Acura Concept SUV-X”，并宣布以概念车为基础开发的量产车将在三年左右实现国产。

广汽集团H股早盘收低3.3%，报7.32港元；其A股则微升0.24%，报8.3元人民币。（完）

(发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/杨淑祯)

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