本田汽车季度营业利润同比增38.4% 全年获利预估上调8.3%

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月31日 - 本田汽车(7267.T)周一将全年营业利润预估上调8.3%，因该公司预测销售、尤其是亚洲地区的销售增长，将抵消日圆走强的影响。
本田称，预估全年营业利润将增至6,500亿日圆(62.1亿美元)，高于之前预估的6,000亿日圆。按销量计，本田汽车是日本第三大汽车制造商。
该公司预估净利润将增至4,150亿日圆，亦高于之前预估的3,900亿日圆。
本田汽车在9月当季录得营业利润2,280亿日圆，较上年同期增长38.4%，超过汤森路透I/B/E/S/调查的11位分析师平均预测的1,601亿日圆。(完)
(编译 侯雪苹；审校 白云)
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