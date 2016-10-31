本田汽车季度营业利润同比增38.4% 全年获利预估上调8.3%

路透东京10月31日 - 本田汽车(7267.T)周一将全年营业利润预估上调8.3%，因该公司预测销售、尤其是亚洲地区的销售增长，将抵消日圆走强的影响。

本田称，预估全年营业利润将增至6,500亿日圆(62.1亿美元)，高于之前预估的6,000亿日圆。按销量计，本田汽车是日本第三大汽车制造商。

该公司预估净利润将增至4,150亿日圆，亦高于之前预估的3,900亿日圆。

本田汽车在9月当季录得营业利润2,280亿日圆，较上年同期增长38.4%，超过汤森路透I/B/E/S/调查的11位分析师平均预测的1,601亿日圆。(完)