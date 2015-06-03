宏达新材拟通过增发股份等收购分众传媒 后者估值457亿元

路透上海6月3日 - 中国江苏宏达新材料股份有限公司(002211.SZ)周三公布其重组方案，拟透过资产置换、增发股份及现金等多种对价，收购分众多媒体技术（上海）公司全部股权，后者估值为457亿元人民币。重组完成后，两年前自美国退市的分众传媒将通过借壳在A股上市。

公告显示，宏达新材全部资产与负债与分众传媒股东持有的分众传媒100%股权先进行置换，拟置出资产作价8亿7,960万元。置入置出资产差价448.2亿元，除向分众传媒股东之一的FMCH以49.3亿元现金支付外，其余均发行股份作为对价。

本次宏达新材拟以7.33元价格向分众传媒股东发行54.42亿股份；同时采用询价方式向不超过10名特定对象增发股份募集配套资金，募资额不超过50亿元，主要用于向FMCH支付现金对价。

交易完成后，Media Management(HK)成为上市公司第一大股东，持股达24.77%。分众传媒创始人、Media Management(HK)拥有人江南春成上市公司实际控制人。

以2014年备考财务指标计，重组完成后，上市公司净资产增长5.7倍，净利增长193倍，每股收益增厚12.67倍。

公告称，上市公司将原有盈利能力较弱、未来发展前景不明朗的有机硅业务置出，同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的生活圈媒体业务，实现上市公司主营业务的转型，增强公司盈利能力和可持续发展能力。分众传媒股东承诺分众传媒2015-2017年净利分别不低于29.58亿元、34.22亿元和39.23亿元。

分众传媒原海外母公司FMHL在2005年7月在美国纳斯达克上市，2013年实现退市，退市时公司估值为37亿美元。在分众传媒的股东中，包括中信资本、复星国际(0656.HK)、凯雷(CG.O)、光大控股(0165.HK)等知名机构的旗下公司。

宏达新材自去年12月起连续停牌，因筹划重大资产重组。根据监管要求，在本次重组方案公布后，公司股票仍将继续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。停牌前该公司股票收报8.93元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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