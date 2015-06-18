宏达新材称公司及实际控制人被证监会调查 因信息披露违规

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月18日 - 此前浮出水面的分众传媒A股借壳上市事宜生变。中国江苏宏达新材料股份有限公司(002211.SZ)周四公告称，公司和实际控制人朱德洪被中国证监会立案调查，因公司信息披露涉嫌违反证券相关法律法规、朱德洪涉嫌违反证券相关法律法规。
公告指出，公司及朱德洪已分别收到证监会的调查通知书；朱德洪承诺，如公司因涉及违反证券法规遭受处罚，由朱德洪先生承担。
公告并称，关于宏达新材与分众多媒体技术（上海）有限公司重大资产重组事项，公司仍与相关各方在协商中。
宏达新材6月初公布其重组方案，拟透过资产置换、增发股份及现金等多种对价，收购分众多媒体技术（上海）公司全部股权，后者估值为457亿元人民币。重组完成后，两年前自美国退市的分众传媒将通过借壳在A股上市。
分众传媒原海外母公司FMHL在2005年7月在美国纳斯达克上市，2013年实现退市，退市时公司估值为37亿美元。在分众传媒的股东中，包括中信资本、复星国际(0656.HK)、凯雷(CG.O)、光大控股(0165.HK)等知名机构的旗下公司。
宏达新材自去年12月起连续停牌，因筹划重大资产重组。根据监管要求，在6月初重组方案公布后，公司股票仍停牌；而经向深圳证交所申请，公司股票还将继续停牌。停牌前该公司股票收报8.93元。（完）
(发稿 边竞；审校 黄凯)
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