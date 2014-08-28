本田将在全球召回6.32万辆车 解决安全气囊瑕疵

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京8月28日 - 日本本田汽车(7267.T)周四表示，将在全球召回约6.32万辆车，因高田(7312.T)生产的驾驶座安全气囊有瑕疵。
本田将召回2012-2015年份的部分CR-V、思域(Civic)、Brio及Amaze，多数是在中国及其他亚洲国家。
本田发言人Teruhiko Tatebe表示，也将在数个欧洲、拉丁美洲及非洲国家召修。他补充称，本田在北美市场没有召修行动。(完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
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