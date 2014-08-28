本田将在全球召回6.32万辆车 解决安全气囊瑕疵

路透东京8月28日 - 日本本田汽车(7267.T)周四表示，将在全球召回约6.32万辆车，因高田(7312.T)生产的驾驶座安全气囊有瑕疵。

本田将召回2012-2015年份的部分CR-V、思域(Civic)、Brio及Amaze，多数是在中国及其他亚洲国家。

本田发言人Teruhiko Tatebe表示，也将在数个欧洲、拉丁美洲及非洲国家召修。他补充称，本田在北美市场没有召修行动。(完)

(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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