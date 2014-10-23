本田在日本国内召回飞度混合动力车

路透东京10月23日 - 本田汽车(7267.T)表示，将在日本国内召回新款飞度(Fit)混合动力超小型汽车，这是不到一年之内的第五次召回。该公司周四公布，因两个缺陷在日本市场召回425,825辆车。

这家日本第三大汽车制造商对反复召回维修表示歉意。本田汽车称，社长伊东孝绅和其他高管将在三个月时间内减薪10%-20%，并将指定一名高管负责质量改进。

最新的这次召回涉及部分飞度和Vezel混合动力车，以及部分汽油版飞度车型和N-WGN车型。一名发言人称，估计此次召回将产生57亿日圆(5,300万美元)的成本。

五次召回的成本总计165亿日圆，对获利影响不大。(完)

(编译 王颖；审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。