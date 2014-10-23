本田在日本国内召回飞度混合动力车

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透东京10月23日 - 本田汽车(7267.T)表示，将在日本国内召回新款飞度(Fit)混合动力超小型汽车，这是不到一年之内的第五次召回。该公司周四公布，因两个缺陷在日本市场召回425,825辆车。
这家日本第三大汽车制造商对反复召回维修表示歉意。本田汽车称，社长伊东孝绅和其他高管将在三个月时间内减薪10%-20%，并将指定一名高管负责质量改进。
最新的这次召回涉及部分飞度和Vezel混合动力车，以及部分汽油版飞度车型和N-WGN车型。一名发言人称，估计此次召回将产生57亿日圆(5,300万美元)的成本。
五次召回的成本总计165亿日圆，对获利影响不大。(完)
(编译 王颖；审校 龚芳)
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