本田将在美国和加拿大召回逾22.5万辆SUV和厢型车

路透底特律4月19日 - 本田汽车(7267.T)将在美国和加拿大召回约225,300辆运动型多功能车(运动休旅车,SUV)和箱型车，以更换一项零件，该零件若未正常运作，驾驶员可在未踩下煞车的情况下打档脱离停车档。

本田表示，未接到客户对相关问题的投诉、也无意外或伤亡传出，该问题是在内部检测时发现的。

本田称，在零下气温中，初次操作过打档后，可能可以在不踩煞车的情况下打离停车档。

该公司将在5月寄出车辆召回通知邮件。(完)

(编译 王冠中; 审校 程琳)

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