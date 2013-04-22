本田将在美国和加拿大召回逾22.5万辆SUV和厢型车

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透底特律4月19日 - 本田汽车(7267.T)将在美国和加拿大召回约225,300辆运动型多功能车(运动休旅车,SUV)和箱型车，以更换一项零件，该零件若未正常运作，驾驶员可在未踩下煞车的情况下打档脱离停车档。
本田表示，未接到客户对相关问题的投诉、也无意外或伤亡传出，该问题是在内部检测时发现的。
本田称，在零下气温中，初次操作过打档后，可能可以在不踩煞车的情况下打离停车档。
该公司将在5月寄出车辆召回通知邮件。(完)
(编译 王冠中; 审校 程琳)
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