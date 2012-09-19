鸿海明年将在巴西设智能手机与平板电脑生产基地

路透台北9月19日电---全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)周三表示,明年将在巴西圣保罗设智能手机与平板电脑生产基地.该公司并将於明日与当地代表签署投资备忘录(MOU).

鸿海在发布的新闻稿中称,新工厂将投资10亿雷亚尔(里拉),创造10,000个工作机会,预计2014年开始量产.

巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)先前在访问中国时,已向外界宣布此一投资案.(完)

--采访 詹颐颖; 撰写 董永年; 审校 黄凯

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