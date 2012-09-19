鸿海明年将在巴西设智能手机与平板电脑生产基地

LSE称欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并
路透2月26日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败的边缘。
路透台北9月19日电---全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)周三表示,明年将在巴西圣保罗设智能手机与平板电脑生产基地.该公司并将於明日与当地代表签署投资备忘录(MOU).
鸿海在发布的新闻稿中称,新工厂将投资10亿雷亚尔(里拉),创造10,000个工作机会,预计2014年开始量产.
巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)先前在访问中国时,已向外界宣布此一投资案.(完)
--采访 詹颐颖; 撰写 董永年; 审校 黄凯
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