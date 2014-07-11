台湾鸿海与贵州省签署协议 共同研发大数据、奈米科技等项目

鸿海新闻稿中称，此项签署中还将与贵州省和北京大学、清华大学针对大数据和碳奈米等重点领域研发。

鸿海也称，将复制目前在北京和清华大学的合作关系，藉着〞清华-富士康奈米科技研究中心〞以往的模式做为合作基础，在贵州推动奈米技术的研发，特别是在创新应用的领域上。