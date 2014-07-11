台湾鸿海与贵州省签署协议 共同研发大数据、奈米科技等项目

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透台北7月11日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密(2317.TW)集团周四晚间表示，将与中国贵州省签署多项协议，在贵州针对大数据、奈米科技、趋势重点项目重点研发。
鸿海新闻稿中称，此项签署中还将与贵州省和北京大学、清华大学针对大数据和碳奈米等重点领域研发。
鸿海也称，将复制目前在北京和清华大学的合作关系，藉着〞清华-富士康奈米科技研究中心〞以往的模式做为合作基础，在贵州推动奈米技术的研发，特别是在创新应用的领域上。
鸿海认为这项合作能大幅提升贵州在奈米技术领域的发展，也将让贵安新区成为奈米技术成功商业化的重要示范区域。
鸿海周四公布，6月合并营收为3,169.93亿台币，较上年同期成长4.06%，月增率则达18.3%。(完)
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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