版本:
中国
中国财经 | 2014年 7月 11日 星期五 09:32 BJT

台湾鸿海与贵州省签署协议 共同研发大数据、奈米科技等项目

路透台北7月11日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密(2317.TW)集团周四晚间表示，将与中国贵州省签署多项协议，在贵州针对大数据、奈米科技、趋势重点项目重点研发。

鸿海新闻稿中称，此项签署中还将与贵州省和北京大学、清华大学针对大数据和碳奈米等重点领域研发。

鸿海也称，将复制目前在北京和清华大学的合作关系，藉着〞清华-富士康奈米科技研究中心〞以往的模式做为合作基础，在贵州推动奈米技术的研发，特别是在创新应用的领域上。

鸿海认为这项合作能大幅提升贵州在奈米技术领域的发展，也将让贵安新区成为奈米技术成功商业化的重要示范区域。

鸿海周四公布，6月合并营收为3,169.93亿台币，较上年同期成长4.06%，月增率则达18.3%。(完)

(记者 高洁如; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐