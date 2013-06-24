鸿海董事长称下月启动结构重整计划--报载

路透台北6月24日 - 台湾联合晚报周一报导，全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭表示，将于7月1日启动连接器事业群的业务结构重整。鸿海上市公司有10家，未来将快速独立成长，网通连接器独立后将在三年内上市。群创次集团至少会分出5-10家，整体鸿海的上市舰队将较目前倍数成长。

郭台铭在接受联合晚报专访时称，今年转型重组之后的集团合并营收仍以15%为成长目标，即今年挑战4.5兆台币目标不变。获利因以合并报表表现，因此亦不会下降，独立后反而有利竞争力，上市柜并展现其真实获利实力与股价表现。

郭台铭也强调，全球主要经济体包括美、欧、中、日本看来经济表现都不佳，因此，今年全球景气并没有乐观的理由。惟鸿海一向没有景气的问题，只有竞争力的问题。下半年一向是鸿海的旺季，相较过去，今年下半年是强势成长的一年。

路透日前引述两名知情消息人士表示，鸿海计划7月分拆连接器业务，因电脑需求疲弱，令该业务处境不佳。

鸿海组装业务的客户包括苹果(AAPL.O)，单是苹果就占了鸿海营收的60%。

鸿海今日股价微涨0.43%报70.3台币;大盘加权股价指数.TWII收低0.45%报7,758.03点。(完)

(记者 董永年; 审校 林高丽)

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