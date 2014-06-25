郭台铭：鸿海今年获利成长将不低于10%

中国钢铁产能过剩的基本面未完全改变 仍需去产能、去杠杆--中钢协
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。
路透台北6月25日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 (2317.TW)董事长郭台铭周三称，今年获利成长将不低于10%。
他是在年度股东会上做此表述，惟未言明所指的是营业利润还是净利。
先前有媒体指出，苹果(AAPL.O)供应商将在下月开始在中国生产大屏幕iPhone手机。而鸿海身为苹果主要供应商之一，将有望受惠苹果在秋天推出新产品的效应。分析师认为苹果的新手机在今年底前有望出货达9,000万支。
台湾经济日报日前报导，为因应苹果iPhone 6的出货需求，鸿海将在中国招聘超过10万人，为鸿海近期在中国最大规模的招聘行动。
鸿海周三收跌1.73%报96.5台币；台股加权指数.TWII则微收跌0.04%。(完)
(记者 金迈克；撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。
路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。
路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周一收跌1.4%至逾三个月新低。分析师指出，今日大盘低开后迅速下探并维持低位震荡。盘中个股普跌，尾市在权重股奋力护盘下，跌幅有所收窄。近期国内外市场不确定性风险加大，加之市场热点匮乏，资金避险情绪升温，料大盘将继续震荡寻底。