郭台铭：鸿海今年获利成长将不低于10%

路透台北6月25日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 (2317.TW)董事长郭台铭周三称，今年获利成长将不低于10%。

他是在年度股东会上做此表述，惟未言明所指的是营业利润还是净利。

先前有媒体指出，苹果(AAPL.O)供应商将在下月开始在中国生产大屏幕iPhone手机。而鸿海身为苹果主要供应商之一，将有望受惠苹果在秋天推出新产品的效应。分析师认为苹果的新手机在今年底前有望出货达9,000万支。

台湾经济日报日前报导，为因应苹果iPhone 6的出货需求，鸿海将在中国招聘超过10万人，为鸿海近期在中国最大规模的招聘行动。

鸿海周三收跌1.73%报96.5台币；台股加权指数.TWII则微收跌0.04%。(完)

(记者 金迈克；撰写 高洁如; 审校 张喜良)

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