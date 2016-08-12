中国反垄断审查过关 鸿夏恋最后一哩路开通

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透东京8月11日 - 鸿海(2317.TW)周四表示，中国商务部反垄断局已批准该公司对日本夏普(6753.T)的收购，为这笔38亿美元的交易铺平道路。
鸿海在声明中表示，随着所有必要的监管审查完成，鸿海与夏普现在将依约尽速完成交易。
鸿海计划以3,888亿日圆(38.4亿美元)收购夏普三分之二股权，寻求掌控夏普的先进面板技术，同时强化鸿海在与主要客户苹果(AAPL.O)关系中的地位。
鸿海在6月时未能依计划完成这宗收购交易，因中国反垄断审查耗时过久，一度令投资者担忧交易可能破裂，夏普股价也短暂跌破计划收购价88日圆。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。