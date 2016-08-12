中国反垄断审查过关 鸿夏恋最后一哩路开通

路透东京8月11日 - 鸿海(2317.TW)周四表示，中国商务部反垄断局已批准该公司对日本夏普(6753.T)的收购，为这笔38亿美元的交易铺平道路。

鸿海在声明中表示，随着所有必要的监管审查完成，鸿海与夏普现在将依约尽速完成交易。

鸿海计划以3,888亿日圆(38.4亿美元)收购夏普三分之二股权，寻求掌控夏普的先进面板技术，同时强化鸿海在与主要客户苹果(AAPL.O)关系中的地位。

鸿海在6月时未能依计划完成这宗收购交易，因中国反垄断审查耗时过久，一度令投资者担忧交易可能破裂，夏普股价也短暂跌破计划收购价88日圆。(完)