鸿海提出收购夏普LCD业务 欲向苹果融资--日经（更新版）

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
(新增鸿海评论)
路透东京9月21日 - 日本经济新闻周一报导称，台湾鸿海精密 (2317.TW)提出收购日本夏普(6753.T)旗下处境不佳的液晶显示器(LCD)业务，并计划向美国苹果(AAPL.O)融资。
该报导没有具体说明鸿海愿意为这部分亏损业务支付的收购价，但称该公司考虑向苹果融资。苹果是夏普的关键客户之一。
夏普称，目前还不能就该报导发表评论，但透露其“正在考虑重组旗下LCD业务的各种方案”。
鸿海精密也拒绝置评，表示公司的政策是不对市场传闻作回应。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。