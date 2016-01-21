鸿海提议以53亿美元收购夏普 且不撤换管理层--WSJ

路透东京1月21日 - 华尔街日报报导称，台湾鸿海(2317.TW)已提议愿以6,250亿日圆(53亿美元)收购日本夏普(6753.T)，而且不打算撤换夏普高层，希望藉此消除日本当局对于外国企业接手夏普的疑虑。

上述报导传出后，夏普股价一度飙升逾20%。夏普目前正在考虑日本产业革新机构(INCJ)提出的另外一项提案。

此前多名消息人士向路透表示，INCJ在夏普纾困案中居于领先地位，并计划将夏普的LCD业务与日本显示器(6740.T)合并。INCJ已持有日本显示器的多数股权。

消息人士并表示，INCJ也在考虑将夏普与东芝(6502.T)两家公司的家电业务合并。

先前已有媒体报导称，INCJ提议以3,000亿日圆援助夏普，而消息人士也指出，在此援助方案之下，夏普的债权银行将把至少2,000亿日圆债权转为股权。

政府官员对路透表示，他们倾向于选择日本买家，因为希望夏普的显示器技术能保留在日本。

夏普曾经在智能手机和电视所用的高端显示器领域独领风骚，但现在则艰难面对来自亚洲竞争对手的定价压力。夏普在去年5月接受了第二次价值17亿美元的救助，但之后也几乎未见改善迹象。

日本媒体此前报导，鸿海提出最高以7,000亿日圆投资夏普，但路透未能证实这个出价。

鸿海与夏普之前的结盟谈判于2012年破裂，按夏普的说法，他们不愿给予鸿海过多的控制权。两家公司在那之后仍保持接触，并在大阪合作运营一家工厂，生产大型液晶显示器(LCD)面板。

夏普股价周四收高7%，报128日圆。（完）