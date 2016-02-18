INCJ最后关头仍欲击退鸿海 质疑夏普董事有利益冲突--消息

路透东京2月17日 - 消息人士称，日本产业革新机构(INCJ)对夏普董事会成员的组成提出质疑，藉此为其收购夏普(6753.T)做出最后的努力。夏普正在考虑台湾鸿海(2317.TW)所提出更优厚的58亿美元收购报价。

熟知内情的消息人士称，INCJ官员对夏普两名董事的身份表示异议，称这两位董事系代表一持有夏普优先股的基金，INCJ认为这可能造成利益冲突。

尽管外界普遍臆测INCJ的纾困计划或将获得支持，但夏普本月稍早时称将专注于与鸿海谈判。

INCJ官员认为那两名董事立场较倾向鸿海，因为INCJ曾提议取消优先股以换取纾困。INCJ已对夏普董事会提出质疑。

消息人士因未获对媒体发言授权而不愿具名。夏普对此拒绝置评。

另一位消息人士称，夏普董事会预定在周六开会，目前尚不清楚他们是否将对鸿海所提的收购案做出最终决定。(完)