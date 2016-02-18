INCJ最后关头仍欲击退鸿海 质疑夏普董事有利益冲突--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京2月17日 - 消息人士称，日本产业革新机构(INCJ)对夏普董事会成员的组成提出质疑，藉此为其收购夏普(6753.T)做出最后的努力。夏普正在考虑台湾鸿海(2317.TW)所提出更优厚的58亿美元收购报价。
熟知内情的消息人士称，INCJ官员对夏普两名董事的身份表示异议，称这两位董事系代表一持有夏普优先股的基金，INCJ认为这可能造成利益冲突。
尽管外界普遍臆测INCJ的纾困计划或将获得支持，但夏普本月稍早时称将专注于与鸿海谈判。
INCJ官员认为那两名董事立场较倾向鸿海，因为INCJ曾提议取消优先股以换取纾困。INCJ已对夏普董事会提出质疑。
消息人士因未获对媒体发言授权而不愿具名。夏普对此拒绝置评。
另一位消息人士称，夏普董事会预定在周六开会，目前尚不清楚他们是否将对鸿海所提的收购案做出最终决定。(完)
(编译 李婷仪; 审校 李春喜)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。