焦点：台湾鸿海砸重金入股夏普 强化与苹果议价能力

路透东京2月25日 - 台湾鸿海(2317.TW)将收购陷入困境的日本夏普(6753.T)三分之二股权，这将成为有史以来最大规模的外资收购日本科技业者，同时也将强化鸿海作为苹果(AAPL.O)最大供应商的地位。

知情消息人士指出，夏普称将发行总值约44亿美元新股给鸿海，而鸿海投资总额将超过6,500亿日圆(58亿美元)。

夏普股价大跌14%，因股权稀释程度看起来大于预期，交易员称，交易包括发行一类可在明年转换的股票。

该协议标志着日本保守的科技业对外资敞开大门。达成该协议后，夏普将从2018年开始量产有机电激发光显示器(OLED)，和苹果的iPhone可能采用下一代屏幕的时间接近。

鸿海董事长郭台铭五年来不放弃并购夏普，并视拥有夏普为更好地与三星电子(005930.KS)等亚洲劲敌竞争的途径。

“夏普作为苹果的供应商，拥有生产可与三星匹敌的部件的技术，这意味着将夏普收入麾下后，鸿海将能帮助苹果摆脱对三星的依赖，”香港券商Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry说。

“这将使鸿海在与苹果谈判时有更大的议价能力，”他还称。

消息人士称，夏普董事会一致同意接受鸿海收购提议，放弃有政府背景投资基金提供的救助。因未获授权对此事置评，消息人士不愿具名。鸿海则拒绝置评。

鸿海股价周四收高2.6%。

**更薄、更轻、更具弹性**

夏普称将力争成为全球性的OLED屏幕供应商，这种屏幕比现有显示屏更薄、更轻而且更具弹性。韩国的三星显示器和LG显示器(034220.KS)也正在这项新技术上狂砸资金。

有百年历史的夏普曾经是获利甚丰的高端电视产品大厂，且为苹果青睐的屏幕供应商。但最近几年却处境艰困，与亚洲对手之间的价格竞争，使其在先进液晶显示器(LCD)工厂的巨额投资难以获得回报。虽然自2012年以来夏普曾两次获得银行救助，但这基本未能助其扭转困境。

同意鸿海的收购提议，也就意味着夏普高管已决定摒弃前嫌。两家公司先前因为2012年一项资本结盟协议破局而关系紧张。

鸿海的提议也被视为有利夏普的债权银行。这些债权银行已参与救助夏普两次，急于止住相关亏损。这些银行包括三菱UFJ金融集团(8306.T)的核心部门三菱东京日联银行，以及瑞穗金融集团(8411.T)旗下的瑞穗银行。(完)