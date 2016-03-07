鸿海和夏普的收购案谈判“在正确轨道上”--消息（更新版）

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路透台北/东京3月7日 - 消息人士周一表示，台湾鸿海收购日本夏普(6753.T)多数股权的谈判“在正确的轨道上”。鸿海上月底因意外的债务问题而在最后关头喊停收购案。

一位消息人士称，谈判将在本周做出结论。其并称，多数尽职调查已完成。

鸿海上个月底暂停签署收购夏普的协议，称出现新的重要信息。而在此声明之前，夏普董事会投票支持鸿海的收购，估价近60亿美元。

夏普股价在午后交易中大涨逾6%。

鸿海周一表示，董事长郭台铭正在曼谷参加一个由夏普主办的业务扩张会议，并称夏普邀请郭台铭参加此次会议。

另一位了解鸿海想法的消息人士表示，郭台铭的参加暗示，他已开始参与夏普的业务活动。

这位消息人士称，什么时候正式签署协议不重要，但郭台铭今天出席泰国的活动说明他已经在采取行动。

消息人士拒绝署名，因未获授权对媒体发表讲话。夏普和鸿海周一拒绝就商谈进展情况发表评论。

鸿海周末在声明中称，双方继续朝着达成协议的方向努力，但还没有与夏普签署协议的确切日期。

此前有消息人士称，牵绊鸿海收购夏普的问题主要是，一份清单披露夏普存在约3,000亿日圆的或有债务。他们补充称，这份清单是针对未来可能出现的最糟情况下的风险，并不是要求正式披露的债务。(完)