夏普的主要银行提供金融支持 以促成其与台湾鸿海的交易--消息（更新版）

(新增更多细节)

路透东京3月9日 - 直接了解相关计划的消息人士表示，日本夏普(6753.T)的两家主要银行将降低数十亿美元贷款的利率，并提供其他金融支持，作为与台湾鸿海交易的一部分。

消息人士称，此举一定程度上是对夏普或有债务在最后一刻阻碍了签约而做出的反应，尽管部分磋商已经进行了一段时间。

他并称，现在来看交易可能在下周宣布。

三菱UFJ金融集团(8306.T)与瑞穗金融集团(8411.T)的核心银行业务部门也计划延长合计5,100亿日圆联贷的还款期限。这些贷款原定于本月底到期。

消息人士称，他们还计划延长联贷还款期限，而且正在考虑追加承贷。

夏普的付息债务总计7,000亿日圆。

由于计划尚未正式宣布，该消息人士不愿具名。三菱UFJ金融集团和瑞穗金融集团拒绝置评。

夏普也拒绝置评，而记者未能立即联系到鸿海进行评论。

这位消息人士称，正在考虑的追加支持旨在确保夏普实现转机，并化解夏普文件中包含的潜在风险。(完)