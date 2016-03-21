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国际财经 | 2016年 3月 21日 星期一 14:30 BJT

台湾鸿海可能下调对夏普的收购价约9亿美元--时事社

路透东京3月21日 - 日本时事通讯社周一报导称，台湾鸿海将可能削减对日本夏普(6753.T)的注资规模大约1,000亿日圆(8.98亿美元)，初始计划为注资4,890亿日圆。

夏普上月表示，将发行价值约44亿美元的新股，给鸿海三分之二的持股比例。但鸿海在最后一刻暂停收购，据消息人士称因为发现夏普此前未披露的债务。

时事社称，考虑到将来可能的亏损以及夏普截至3月31日会计年度的盈利状况恶化，鸿海正在评估收购报价。

报导并称，鸿海将下调对夏普所发新股的收购价，同时保留持股三分之二的计划。原计划的收购价为每股118日圆。

时事社称，夏普拟在本月底之前召开董事会，就新的救助方案做出决定。

尚不能立即联系到夏普就此消息置评。(完)

(编译 王兴亚；审校 张荻)

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