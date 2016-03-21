台湾鸿海可能下调对夏普的收购价约9亿美元--时事社

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京3月21日 - 日本时事通讯社周一报导称，台湾鸿海将可能削减对日本夏普(6753.T)的注资规模大约1,000亿日圆(8.98亿美元)，初始计划为注资4,890亿日圆。
夏普上月表示，将发行价值约44亿美元的新股，给鸿海三分之二的持股比例。但鸿海在最后一刻暂停收购，据消息人士称因为发现夏普此前未披露的债务。
时事社称，考虑到将来可能的亏损以及夏普截至3月31日会计年度的盈利状况恶化，鸿海正在评估收购报价。
报导并称，鸿海将下调对夏普所发新股的收购价，同时保留持股三分之二的计划。原计划的收购价为每股118日圆。
时事社称，夏普拟在本月底之前召开董事会，就新的救助方案做出决定。
尚不能立即联系到夏普就此消息置评。(完)
(编译 王兴亚；审校 张荻)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
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