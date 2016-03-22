鸿海考虑下调对夏普的收购报价约1000亿日圆--消息（更新版）

(新增细节以及谈判背景)

路透东京3月22日 - 两位熟悉情况的消息人士周二称，台湾鸿海(2317.TW)正在研究把对日本夏普(6753.T)的拟定投资金额减少约1,000亿日圆(8.93亿美元)，初始计划为投资4,890亿日圆。

消息人士称，鸿海寻求降低投资额，是考虑到夏普截至3月31日会计年度的获利可能恶化以及未来的亏损可能超出最初预估。

鸿海和夏普拒绝置评。

夏普上月表示，将发行价值约44亿美元的新股，给鸿海三分之二的持股比例。但鸿海在最后一刻暂停收购，据消息人士称因为发现夏普此前未披露的债务。

夏普曾是智能手机和电视用高端显示屏的领军企业，但因缺乏创新且受到其他亚洲对手的激烈竞争而陷入困境。

消息人士称，鸿海目前考虑降低先前计划中的每股118日圆的收购价格，但鸿海仍将买入三分之二的股权。

据消息人士透露，两家企业仍寻求在本月底前敲定收购协议。消息人士并称，鸿海也在和夏普的主要债权方协商，仅收购后者持有价值约2,000亿日圆的优先股中的半数，或者降低收购这些股票的价格。

此外消息人士称，银行业者准备为夏普提供更多的金融支持，包括延长3月末到期的还款期限，并降低夏普所欠数十亿美元贷款的利率。

三菱UFJ金融集团(8306.T)与瑞穗金融集团(8411.T)的核心银行业务部门也已经延长合计5,100亿日圆联贷的还款期限。这些贷款原定于本月底到期。(完)