鸿海将结束夏普部份海外业务 加速利用其专利推出产品

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透台北6月22日 - 鸿海(2317.TW)董事长郭台铭表示，计划关闭夏普(6753.T)成本高昂且累赘的海外业务，并尽快地利用夏普珍贵的专利与技术向市场推出产品。
郭台铭周三在年度股东会上发表上述看法，这也是鸿海并购夏普以来首度召开的年度股东会。
郭台铭称所有收购程序将于本月完成，新的管理阶层将于7月1日起进驻夏普。
郭台铭论及重整夏普时说道，将从海外事业开始，关闭那些不适当、成本偏高的海外合资事业，藉以大大降低营业成本，从而带动产品降价。
他并提到，将会加快将夏普的各种专利转化为技术，开发具有商业可行性的产品，这是重整初期的部份工作，同时也将进行夏普所有人员的个人评估。
他还表示，认为夏普的家电业务具有成长潜力。他称鸿海将努力扩大在美国的销售管道，正与美国一家大型批发商讨论此事。
郭台铭并指出，鸿海也将重建夏普的半导体事业。夏普原本在半导体领域握有许多专利，但已经出售部分专利以将资源导向开发显示器技术。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。