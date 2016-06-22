鸿海将结束夏普部份海外业务 加速利用其专利推出产品

路透台北6月22日 - 鸿海(2317.TW)董事长郭台铭表示，计划关闭夏普(6753.T)成本高昂且累赘的海外业务，并尽快地利用夏普珍贵的专利与技术向市场推出产品。

郭台铭周三在年度股东会上发表上述看法，这也是鸿海并购夏普以来首度召开的年度股东会。

郭台铭称所有收购程序将于本月完成，新的管理阶层将于7月1日起进驻夏普。

郭台铭论及重整夏普时说道，将从海外事业开始，关闭那些不适当、成本偏高的海外合资事业，藉以大大降低营业成本，从而带动产品降价。

他并提到，将会加快将夏普的各种专利转化为技术，开发具有商业可行性的产品，这是重整初期的部份工作，同时也将进行夏普所有人员的个人评估。

他还表示，认为夏普的家电业务具有成长潜力。他称鸿海将努力扩大在美国的销售管道，正与美国一家大型批发商讨论此事。

郭台铭并指出，鸿海也将重建夏普的半导体事业。夏普原本在半导体领域握有许多专利，但已经出售部分专利以将资源导向开发显示器技术。(完)