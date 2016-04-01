焦点：鸿海掷重金收购夏普与苹果保持技术同步 但竞争风险不容小觑

路透首尔3月31日 - 台湾鸿海收购日本夏普(6753.T)，希望藉此获得先进的高端OLED屏技术，该屏幕可能被苹果(AAPL.O)应用在未来的手机上。苹果是鸿海的最大客户。

但即便拥有鸿海的支持，夏普要想赶上竞争对手也面临严峻挑战，后者已经在考虑更先进的“可折叠”显示屏。

业内专家也表示，中国的显示屏生产商--比如京东方科技集团(000725.SZ)和天马微电子股份(000050.SZ)也在OLED(有机发光二极管)技术方面迅速缩小差距。

鸿海本身已经拥有一系列平面显示屏业务，收购夏普之后，该公司将成为全球主要的液晶显示屏生产商。夏普为苹果的iPhone供应显示屏。

虽然夏普拥有生产OLED屏的核心技术，但该公司从未进行过商业化生产，而且其他生产商可能动作更快也更灵活，这也是风险。

“当夏普增产OLED的时候，中国面板生产商可能已追赶上来，这意味着竞争对手不仅是鸿海，”元大投顾分析师Vincent Chen称，“鸿海对夏普的投资风险相当大。”

**追赶三星**

目前来说，三星电子(005930.KS)旗下的三星显示器在生产智能手机OLED方面接近垄断，其他同行则在努力布局争取为苹果供货；市场普遍预测苹果最早明年将在其iPhone手机上使用OLED显示屏。

一直生产电视OLED显示器的LG显示器(034220.KS)，正在涉足智能手机领域，可能将透过其规模10万亿韩元(88亿美元)的工厂提高小型面板产能，该工厂将于2018年上半年投产。

分析师称，夏普计划投资2,000亿日圆(18亿美元)，在相同的时间开始量产OLED，2019年时5.5英寸智能手机显示屏产量预计将为9,000万个，这是三星显示器OLED智能手机面板出货量的大约三分之一。日本显示器(6740.T)也计划在2018年开始量产。

LG显示器对路透表示，预计台湾鸿海与夏普的交易仅会对其业务产生有限影响。“但鉴于夏普以往拥有的技术能力，LG显示器......不会排除可能出现竞争。”

三星显示器拒绝就其投资计划以及鸿海的OLED计划发表评论。

苹果应该乐见所有这些消息，因为它的供应商基础将会扩展。据Markets and Markets的一份报告，OLED市场预计每年增长16%，到2020年将达到440亿美元。

但新加入者必须购置化学品与设备，而这些通常很难获得。而且投产初期的产品良率往往很低，所以利润率可能低于期望水平。

“新加入者成批出现时，将主要生产三星现在制造的产品，而三星则可能早已转向生产更加先进的面板，比如可折叠面板，”首尔元大投顾的分析师Lee Sang-un表示，“三星仍将拥有先发优势。”

**高昂的投资**

据市场研究公司Cowen and Co，苹果从LCD转向OLED，将需要供应链，单单为iPhone就得支出大约90亿美元。

到2019年，投资规模可望增长近一倍达到约160亿美元，届时将为预计全部8.15亿部采用OLED的智能手机供货，这些手机占到全部智能手机的43%左右。

鉴于其具备的高分辨率、柔性及亮度，且反应灵敏，OLED被视为用于虚拟现实耳机和智能手表等可戴式设备的理想显示屏。

但是，由于智能手机需求放缓以及利润率很低，押注下一代技术仍具有很高风险。建造生产线可能需要花费数以十亿美元计的资金，而数年内也许不能产生任何获利。

“对于一些LCD面板制造商而言，生产OLED的投资成本可能过高，特别是这可能导致与他们自己LCD产品的自相残杀加剧，”TrendForce研究员Eric Chiou称。

“生产OLED面板意味着需要承担巨大的摊销成本...可能要等很长的过渡期才能见到获利。”(完)