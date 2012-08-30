台湾鸿海高层称改善夏普盈利为投资谈判关键

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透日本(土界)市8月30日电---台湾鸿海精密(2317.TW)高层周四表示,鸿海投资日本夏普(6753.T)的谈判焦点在於如何改善夏普的盈利.
郭台铭寻求进一步运用夏普的专长,为苹果(AAPL.O)iPhones等消费性电子产品制造更多面板.他正与夏普讨论一项协议,使鸿海在夏普至少持股9.9%,成为夏普的最大股东.
"我们与夏普结盟将提升我们的实力,而且有助於我们作为苹果供应商的身份,"鸿海副总裁戴正吴在(土界)市向记者表示.
鸿海董事长郭台铭先前曾表示,这项投资取决於夏普对他所建议重振获利作法的接受意愿.
鸿海高层戴正吴表示,改善夏普获利是谈判的关键.郭台铭并未出席预定的记者会,行程不详.
因需求不振,夏普造价40亿美元的(土界)工厂产能利用率低落,使夏普上财年创下公司有史以来最大年度亏损.但根据消息人士透露,受近日鸿海拿下的订单帮助,该厂的产量已经大增.
鸿海与夏普最快可能在周五宣布这项投资案的细节.
3月时,鸿海同意以670亿日圆(8.52亿美元),合每股550日圆收购夏普9.9%的股权.亏损剧增令夏普前景存疑,股价大跌至200日圆下方後,鸿海8月重新谈判,寻求降低入股价格.夏普周三收高近7%,报230日圆.
据汤森路透I/B/E/S访问11名分析师得出的预估中值显示,鸿海本周将公布的第二季净利料为100.3亿台币(3.34亿美元),将远低於上年同期的129亿台币及第一季的149.2亿台币.
鸿海斥巨资改善中国大陆工厂的工作条件并调高工资,导致营业利润率下降.
鸿海周四收高1.79%,大盘.TWII则收低0.27%.
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欲浏览夏普获利相关图表,请点击:(r.reuters.com/gup79s)(完)
--编译 李婷仪/王翔琼;审校 蔡美珍
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