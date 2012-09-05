《热点透视》鸿海出资也不足以帮助夏普东山再起

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 许娜

路透香港9月3日电---台湾鸿海精密(2317.TW)创始人暨董事长郭台铭上周离开日本,未能就其3月提出的回购日本夏普(6753.T)9.9%股权计划达成新协议.夏普的命运因而变得扑朔迷离.但即使双方迅速达成协议,可能还是难以帮助这家陷入困境的企业脱离泥潭.自鸿海宣布最初的收购计划以来,夏普市值已蒸发六成.投资者已经意识到,夏普出售8.55亿美元的股权仍不足以修复公司的问题.郭台铭给出的最初收购金额,现在已能够收购夏普约三分之一的股权,这导致双方此次谈判破裂.

问题是,夏普即将面临无钱可用的境地.6月底时,该公司资产负债表中的现金有28亿美元.往好了想,该公司可能会将库存变现,收回客户到期款项,并避免今年运营烧钱的局面,这样一来就可能弄到140多亿美元.

但即使这样,这些钱还是很快会一点点耗尽.若按该公司上一会计年度销售成本260亿美元计算,那麽其或许还能运营六个月.而这还是在假设夏普不会为旗下业务投资,并可以推迟偿还今年到期的92亿美元短期贷款的情况下.鸿海提供的现金也最多使其再撑几周.

夏普需要得更多,根据路透数据,所需规模约达156亿美元.而这需要通过大规模的股权注入,或者重组其债务来实现.此外,还有一个选项,就是出售夏普亏钱的液晶显示器(LCD)和太阳能电池业务.往好了想,相对於今年的营收预估,如果这些业务的售价能与其它此类业务一样,那麽夏普就可能筹集到大约80亿美元.

即使这样,也不一定能够改变夏普的长期前景.能否在全球供应过剩的情况下,扭转夏普LCD业务的颓势,在买家心里还是一个巨大的问号.郭台铭也可能不愿冒着给鸿海自身财务施加压力的风险,而为一个低利润业务投入巨资.要想使夏普摆脱LCD业务带来的困境,唯一的方法可能就是结束这项业务.(完)

--译文审校 田建华

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