鸿海称将继续与夏普进行结盟协商

路透东京3月27日 - 日本夏普(6753.T)和台湾鸿海精密(2317.TW)的结盟协商将继续，尽管两家公司达成协议的期限周二已经过去。

鸿海称，其仍将致力于收购夏普9.9%的股份。这将使该公司成为夏普最大股东。

鸿海精密发表声明称：“鸿海精密希望，在由金融机构组成的一个财团的支持下，我们将可在达成价格协定的三个月以内完成这项投资。”

鸿海还表示，周日协商后，双方已同意继续努力达成协议。

夏普发言人称，企业结盟的协商仍在进行，但拒绝就三个月的时间框架及9.9%股份事宜进行置评。

夏普稍早曾表示，鸿海收购股份的最后期限已经过去，没有达成协议。

在夏普拒绝鸿海对管理层有一定控制权的要求后，其与鸿海的协商陷入停滞。鸿海还寻求降低7.08亿美元的夏普股份收购价格，因夏普股价已经大跌。(完)

(编译 李爽; 审校 张涛)

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