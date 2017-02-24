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国际财经 | 2017年 2月 24日 星期五 19:06 BJT

鸿海及软银同意合资成立公司

路透东京2月24日 - 日本软银(9984.T)周五称，已与鸿海(富士康)(2317.TW)达成协议，双方将成立一联合投资公司，新公司将由鸿海主导。

软银表示，鸿海将向此家合资公司投资6亿美元。目前尚无法知悉此投资性质是什么。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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