由于与中国关系密切 鸿海并非东芝中意的收购者--消息

路透东京3月9日 - 据直接了解情况的消息人士表示，全球最大电子代工生产企业台湾鸿海(2317.TW)并不是东芝(6502.T)理想的芯片业务投资人，因为鸿海与中国关系密切。

上述消息人士表示，日本政府担心，如果该业务出售给与中国关系密切的竞购者，可能造成核心技术被转移。

东芝了解政府的心愿，因此“在甄选过程中会考虑竞购者与中国的关系，”其中一名消息人士表示。该消息人士并称，鸿海在中国有生产线。

东芝是仅次于韩国三星电子(005930.KS)的全球第二大NAND芯片生产商。该公司正考虑出售多数或全部闪存芯片业务，因为要为旗下的美国西屋电气弥补63亿美元的资产减记。

熟悉情况的人士称，东芝对芯片业务的估值至少1.5万亿日圆(131亿美元)。第一轮出价截至本月底。

鸿海上周表示，该公司“肯定要收购”东芝的芯片业务，并且“很有信心”能收购得到。

日本经济新闻周四稍早报导称，鸿海已经接洽韩国芯片(晶片)生产商SK海力士(000660.KS)，讨论联合竞购的可能。

鸿海周四对东芝相关事宜不予置评。SK海力士亦不予置评。

一名知情的行业消息人士表示，全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)亦对东芝芯片部门深感兴趣。

台积电发言人孙又文表示，台积电正在研究东芝芯片部门，但尚未作出决定。

消息人士曾表示，其他可能买家包括西部数据(WD)(WDC.O)及美光(MU.O)，以及贝恩资本(Bain Capital)之类的财务投资者。

消息人士之一表示，东芝已向10家可能买家发出邀请函。(完)