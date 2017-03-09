由于与中国关系密切 鸿海并非东芝中意的收购者--消息

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透东京3月9日 - 据直接了解情况的消息人士表示，全球最大电子代工生产企业台湾鸿海(2317.TW)并不是东芝(6502.T)理想的芯片业务投资人，因为鸿海与中国关系密切。
上述消息人士表示，日本政府担心，如果该业务出售给与中国关系密切的竞购者，可能造成核心技术被转移。
东芝了解政府的心愿，因此“在甄选过程中会考虑竞购者与中国的关系，”其中一名消息人士表示。该消息人士并称，鸿海在中国有生产线。
东芝是仅次于韩国三星电子(005930.KS)的全球第二大NAND芯片生产商。该公司正考虑出售多数或全部闪存芯片业务，因为要为旗下的美国西屋电气弥补63亿美元的资产减记。
熟悉情况的人士称，东芝对芯片业务的估值至少1.5万亿日圆(131亿美元)。第一轮出价截至本月底。
鸿海上周表示，该公司“肯定要收购”东芝的芯片业务，并且“很有信心”能收购得到。
日本经济新闻周四稍早报导称，鸿海已经接洽韩国芯片(晶片)生产商SK海力士(000660.KS)，讨论联合竞购的可能。
鸿海周四对东芝相关事宜不予置评。SK海力士亦不予置评。
一名知情的行业消息人士表示，全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)亦对东芝芯片部门深感兴趣。
台积电发言人孙又文表示，台积电正在研究东芝芯片部门，但尚未作出决定。
消息人士曾表示，其他可能买家包括西部数据(WD)(WDC.O)及美光(MU.O)，以及贝恩资本(Bain Capital)之类的财务投资者。
消息人士之一表示，东芝已向10家可能买家发出邀请函。(完)
(编译 李春喜/蔡美珍；审校 白云/高琦)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”