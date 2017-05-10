鸿海集团赴美投资建厂一案已定于今年下半年动工--消息

路透台北5月10日 - 全球最大电子代工厂商--台湾鸿海集团(2317.TW)（大陆称为富士康）赴美投资动作令人关注。据一位消息人士周三透露，鸿海赴美投资建厂一案已定于今年下半年动工。此前其董事长郭台铭曾于4月赴美会见美国总统特朗普。

针对路透查询，鸿海发言人邢治平对此未予置评。郭台铭4月底曾表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。

郭台铭1月间则透露，鸿海考虑在美国成立一家显示器生产厂，投资可能超过70亿美元。

除美国投资外，鸿海在中国大陆的发展也是市场关注焦点。另据中国政府网报导，中国总理李克强周二(9日)赴郑州考察富士康科技园，并由鸿海董事长郭台铭亲自介绍，两人在厂房前驻足交谈五分钟。

李克强对郭台铭表示，希望富士康把更多高端研发和全产业链放在这里，并称〞中国有巨大的市场和人才资源，是发展制造业的最佳投资目的地。〞

鸿海在中国大陆有规模庞大的制造工厂，并拥有数十万名的员工。该公司为苹果(AAPL.O)组装iPhone手机的一个重要代工厂。(完)