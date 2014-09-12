新鸿基公司拟配售新股集资高至10.24亿港元--销售文件

路透香港9月12日 - 据路透周五获得的销售文件显示，今早停牌的香港券商新鸿基有限公司(0086.HK)寻求在市场上配售新股，集资高至10.24亿港元。

文件显示，新鸿基公司拟配售1.6亿股新股，配售价为每股6.3-6.4港元，较周四收市价6.89港元，折让7.1-8.6%。惟文件未有提及集资用途。

该公司在今早的停牌公告中称，将发出载有其内幕消息之公布。

新鸿基公司上周公布，其子公司亚洲联合财务与搜狐(SOHU.O)旗下搜易贷签订协议，合作发展P2P（peer to peer）贷款业务。亚洲联合财务将透过其于内地的子公司，在搜易贷的互联网平台向客户推销贷款及向搜易贷提供贷款担保，使其在内地的覆盖面将可超越目前的分行网络。

另一方面，市场预期沪港通于下月开通后，将会带动港股的交投上升，故本地券商亦在积极准备迎接市场变化。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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