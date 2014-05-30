长实等公司提出每股1.32澳元收购澳洲天然气分销商ENVESTRA

路透香港5月30日 - 由亚洲首富李嘉诚旗下长江实业(0001.HK)等组成的合营公司周五提出，将以每股1.32澳元收购澳洲天然气分销商EnvestraENV.AX所有已发行股份。

据联交所公告，除长实之外，直接参与收购的还有和黄0013.HK的子公司长江基建(1038.HK)与电能实业(0006.HK)。名为“CK ENV UK Limited”的合营公司由长实、长建及电能实业各占三分之一权益，每名股东的资本承担最高约6.66亿澳元（约48亿港元）。

CK ENV UK Limited透过其澳洲子公司CK ENV Investments Pty Ltd对Envestra进行竞投。是次出价对Envestra的估值约23.7亿澳元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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