长实等公司提出每股1.32澳元收购澳洲天然气分销商ENVESTRA

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港5月30日 - 由亚洲首富李嘉诚旗下长江实业(0001.HK)等组成的合营公司周五提出，将以每股1.32澳元收购澳洲天然气分销商EnvestraENV.AX所有已发行股份。
据联交所公告，除长实之外，直接参与收购的还有和黄0013.HK的子公司长江基建(1038.HK)与电能实业(0006.HK)。名为“CK ENV UK Limited”的合营公司由长实、长建及电能实业各占三分之一权益，每名股东的资本承担最高约6.66亿澳元（约48亿港元）。
CK ENV UK Limited透过其澳洲子公司CK ENV Investments Pty Ltd对Envestra进行竞投。是次出价对Envestra的估值约23.7亿澳元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。