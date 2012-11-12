香港《经济日报》：炒十八大後谷经济 期望莫高

（11月12日社评）

市场憧憬中央高层人事在十八大定案後,将再出招谷经济.惟内地经济反弹已明朗化,中央短期无加招需要.且中央的中长期经济政策思路是求质不求量,稳增长促经济转型,无意盲目追求高增长,故炒作中央出招预期恐落空.外界憧憬十八大人事尘埃落定後,或最迟年底举行的中央经济工作会议为明年经济订出大方针後,中央可出招振经济,减息、减存准率,或力谷大规模基建上马可期.

然而,中央短期内实无加招需要,因经济触底反弹明显.中央现时更重的是中长期改革,其思路是求质不求量,只求经济增长保持约8%,毋须力谷至近双位数的超高速增长率,藉此倒逼企业加快从粗放式发展,转为以创新、可持续、且人民可分享到成果的高质量增长.要实践此思路,中央新领导层的改革重点将放在主要两方面.

其一,遏国企膨胀,发挥民企创造力.中国需要向民企开放更多垄断领域,并将政策倾斜支持民企发展,使民企有更大的市场与政策空间发挥创意与活力.其二,改革收入分配,提高中下层员工所得.总理温家宝指新领导层首要抓好的关键是怎样迫使企业提高工资,使人民有能力消费,令内需成中国经济可持续增长动力.

故投资者短期并非应关注减息等振经济措施,因中央出招机会不高,反而可留意中央对股市的态度,尤其中证监主席郭树清昨打开口牌股市,指会扩大人民币合格境外机构投资者额度,以加速推动资金入市、近期不会推国际板,以安股民心.若中央有意扶股市一把,那对股市的刺激作用将较振经济措施来得更直接.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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