香港《经济日报》：十八大要攻政改 先抓两关键

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（11月9日社评）
中国总书记胡锦涛昨日在十八大上总结10年政绩,经济成就固有目共睹,惟政治改革却滞後,成中国再上新台阶的最大掣肘,此将是新领导层最大挑战.中国要迈出政改第一步,关键应抓紧遏制特殊利益集团、并与人民分享权力.
胡锦涛指出,中国不走封闭僵化的老路、也不走改旗易帜的邪路,就是寄语新领导层,中国政治不能走左倾旧路,但亦不会照般西方式民主.那新领导层要迈出中国式政改第一步,关键是抓紧两个重点,缔造政改、经济、社改的动力.
其一,要遏制特殊利益集团.政治与商业利益的权钱结合,以至官商勾结,令既得利益者可藉权力自肥,更成为贪腐温床.因此要能推动政改,推进经改及平抑民怨,必须先从遏制特殊利益集团入手,透过提高权力运用的透明度、加大开放市场力度、加强支持民企、减少政府对市场的干预,以释放中国的发展活力.
其二,要与人民分享权力.此并非要照搬西方选举,而是要保障及提升民众的知情权、参与权、表达权与监督权,即是将政府运作摊在阳光下,以公开谘询与民众沟通、吸纳民意,同时要让人民在法律保护下议政,以规范约束政府行为,使政府施政真正以人民福祉为依归.
只有如此,新一代领导层才可望打开政改新局,逐步提高中国发展水平、逐步纾减人民怨气,中国才可有更稳定的环境与政治能量,推行进一步政改,肃清贪腐、民主选举官员等,令中国成为真正崛起的文明大国.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
路透北京2月23日 - 美国大型投行--摩根士丹利发布的最新报告修正了人民币兑美元贬值幅度的预期，预计2017年底将贬值至7.10，而在2018年底将贬值至7.24。
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。