香港《经济日报》：十八大要攻政改 先抓两关键

（11月9日社评）

中国总书记胡锦涛昨日在十八大上总结10年政绩,经济成就固有目共睹,惟政治改革却滞後,成中国再上新台阶的最大掣肘,此将是新领导层最大挑战.中国要迈出政改第一步,关键应抓紧遏制特殊利益集团、并与人民分享权力.

胡锦涛指出,中国不走封闭僵化的老路、也不走改旗易帜的邪路,就是寄语新领导层,中国政治不能走左倾旧路,但亦不会照般西方式民主.那新领导层要迈出中国式政改第一步,关键是抓紧两个重点,缔造政改、经济、社改的动力.

其一,要遏制特殊利益集团.政治与商业利益的权钱结合,以至官商勾结,令既得利益者可藉权力自肥,更成为贪腐温床.因此要能推动政改,推进经改及平抑民怨,必须先从遏制特殊利益集团入手,透过提高权力运用的透明度、加大开放市场力度、加强支持民企、减少政府对市场的干预,以释放中国的发展活力.

其二,要与人民分享权力.此并非要照搬西方选举,而是要保障及提升民众的知情权、参与权、表达权与监督权,即是将政府运作摊在阳光下,以公开谘询与民众沟通、吸纳民意,同时要让人民在法律保护下议政,以规范约束政府行为,使政府施政真正以人民福祉为依归.

只有如此,新一代领导层才可望打开政改新局,逐步提高中国发展水平、逐步纾减人民怨气,中国才可有更稳定的环境与政治能量,推行进一步政改,肃清贪腐、民主选举官员等,令中国成为真正崛起的文明大国.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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