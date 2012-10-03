香港国庆撞船事件导致38人身亡 政府将组独立委员会调查意外原因

路透香港10月3日电---香港于"十一"国庆日发生的41年以来最大海难,至今导致38人死亡.香港政府表示,将成立独立调查委员会调查意外原因,并避免同类惨剧发生.此外,政府将周四(4日)定为全港哀悼日,政府建筑物外的特区区旗将由当天起一连三天下半旗致哀.

两艘船分别属於港九小轮和亚洲首富李嘉诚旗下电能实业(0006.HK)的香港电灯公司的船只,於周一晚上8时许在南丫岛榕树湾码头对开海面相撞,其中准备驶离南丫岛准备出海观赏国庆烟花的港灯船只,被港九小轮的渡轮"海泰号"拦腰撞到後不久即沉没,截至昨晚6时共有38人在撞船意外中遇难丧生,多人受伤.政府和肇事船只所属公司等至今尚未公布死者、伤者和怀疑失踪者的名单.

多份本地报章的报头今天均转为黑白色,以示对事件和死难者的哀悼.而电能实业母公司--和黄0013.HK主席李嘉诚昨天亦到医院探望旗下员工,而李嘉诚基金会并拨出3,000万港元协助死者家属.

行政长官梁振英表示,将在行政会议审议後,引用调查委员会条例,成立由有高度公信力并独立于政府的人士出任的调查委员会,就事故原因和避免同类惨剧等相关事宜,展开调查.

此外,明天中午梁振英和司局长及主要官员,将在政府总部外默哀三分钟,政府人员亦会在其工作地点默哀,期间除出入境和紧急服务外,政府服务暂停.

撞船意外发生後,香港消防处出动多艘消防船搜救,高峰时动员逾350名消防和救护人员,而警队和飞行服务队亦参与搜救和提供支援.此外,内地救援船亦曾到附近水域待命,其後有关船只离开香港.

香港警方拘捕了七名男子,包括沉没船只的56岁男船长和两名男船员,以及另一艘船的54岁男船长和三名男船员,因涉嫌海上危害他人安全而被捕.

这次海难,是香港自1971年以来发生的最严重海上事故,当年一艘连接香港和澳门的渡轮因受台风袭击而沉没,船上共88人罹难.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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