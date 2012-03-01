香港航空或因欧盟碳排计划取消A380订单

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透香港3月1日电---南华早报周四报导指出,香港航空可能取消10架空中客车(Airbus,空中巴士)的A380飞机订单,因中国与欧盟间对於欧盟的碳排放交易计划的争端升温.香港航空的大股东为中国第四大航空公司海南航空(600221.SS).
中国2月禁止国内航空公司在未经许可下参与欧盟执委会的航空业排放交易计划(ETS),称此计划违反国际法.
"我们不能做出违背我国利益的事情."香港航空总裁杨建红表示.
该公司已经订购10架A380双层飞机,表定价格合计达38亿美元.
"我不能证实(可能取消订单一事),而我对此不愿置评."该公司企业治理及国际事务主管Kenneth Thong表示.
目前无法取得香港航空其他高层主管的评论.(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
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