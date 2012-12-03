香港《经济日报》：反腐动真格 改革制度最关键

（12月3日社评）

中国总书记习近平在中国十八大全面接班,高调提倡反腐後,即有地方官员接连被揭涉贪落马,引起外界关注与憧憬,惟更要关注新任中纪委书记王岐山上周五开座谈会取反腐经後,能否推动制度改革,令反腐不沦为新一轮虚火.

由於贪腐已深入中国官场骨髓,各界高度关注,刚全面掌权的习近平新领导班子反贪会否动真格.故近期一个现象广受注目,就是中国网民不断爆贪官材料,政府非但未像过往般从速维稳,严控网络,反而罕有地从速调查,令涉贪官员接连落马.

事实上,近日受查的只是地方小吏,仅是中国庞大官场的皮毛,若网上爆料日益升温,且发展至涉及地方以至中央高层官员或其子弟亲属,中纪委会否以维稳为重,力控网络“消毒”,现时难以预料.

说到底,现时各界对中国反腐重燃憧憬,主要是人事原因,包括习近平不但一再强调腐败若愈演愈烈终必亡党亡国,更将反腐升至空前高度,亦因中纪委书记王岐山过往严格治吏形象突出,他上周五便召开座谈会,听取专家关於廉政和反腐的建议,为明年的中纪委全会做准备.

中央更要从制度上,保障司法系统独立,无畏地严查人民举报的贪腐案件,做到依法反腐,纠正党大於法,严惩贪腐官员.此对一党专政的中国来说,是极其艰难的一步,惟反腐不能只靠中纪委,要避免亡党亡国,此始终是必须攻克的关键.地方官员接连涉贪下马是喜讯,但要打击深入骨髓的官场贪腐,令中国走向长治久安的坦途,最重要是制度改革,此是观察习近平新班子反贪是否动真格的最重要指标.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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