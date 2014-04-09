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寰宇花絮 | 2014年 4月 9日 星期三 16:41 BJT

香港拍卖会名画不翼而飞 疑被当垃圾丢弃

路透香港4月9日 -香港警方称，一幅两天前在香港拍卖的画作不翼而飞，这幅画以约2,875万港元成交（370万美元）。周三有媒体报道称，这幅画可能被清洁人员误当作垃圾丢弃。

警方告诉路透，这幅画是国画大师崔如琢的《山色苍茫酿雪天》，周一在香港拍卖成交，拍卖公司保利周二下午报警称画作不翼而飞。

《明报》报道称，警方翻查当时举行拍卖会的君悦酒店闭路电视片段，画面显示有清洁工人取走该画作。这令人担心画作可能被当作垃圾运走了。

记者暂时无法联系到保利香港置评。警方无法证实媒体关于画作被丢弃的报道。

君悦酒店公关经理Gladis Young称，此事与酒店员工无关，因举行涉及贵重物品的活动时，活动组织方通常聘请外部人员负责安全以及物品处理。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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