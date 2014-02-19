一男子从摩根大通亚洲总部坠楼身亡

路透香港2月18日 - 香港警方表示，一名33岁男子周二从摩根大通(JPM.N) 亚洲总部楼顶坠落身亡。

警方发言人对路透表示，这名男子下午两点左右坠楼，送往医院后证实死亡。警方尚不清楚这名男子坠楼的具体原因。

附近写字楼里惊恐的金融从业者通过社交媒体转发着这名男子站在遮打大厦楼顶的照片。

摩根大通拒绝证实这名男子是否为其员工。

摩根大通在一份声明中称：“遮打大厦今日发生了一起悲惨的事故，目前警方正在调查此事。出于对相关当事人的尊重，我们尚无法进一步置评。”

香港《苹果日报》刊发了一张这名男子躺在血泊里的照片。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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