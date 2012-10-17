香港银行业新资本要求规则将於明年1月1日生效

路透香港10月17日电---香港政府周三公布,就符合巴塞尔协定III首阶段规定而订立的银行业新资本要求规则将於周五(19日)刊宪,明年1月1日生效.

政府公布指出,在断定监管资本基础的修订框架下,银行须维持三项以风险加权资产百分比计算的资本比率,包括不少於4.5%的普通股权一级资本比率、不少於6%的一级资本比率(上述两项比率会於2013年1月1日至2015年1月1日期间逐步提高)、以及不少於8%的总资本比率(於2013年1月1日实施).

财经事务及库务局发言人表示,"实施巴塞尔协定III的资本要求,将提升香港银行及银行体系抵御冲击的能力,并巩固香港作为主要国际银行及金融中心的地位."

香港金融管理局发言人称,"本地认可机构一般而言均资本充裕,截至2012年6月底,平均资本充足比率达15.9%,有良好的基础以符合新的标准."

在实行巴塞尔协定III第一阶段的相关标准前,金管局已广泛谘询银行业的意见,并会继续就稍後推出的巴塞尔协定III其他阶段的相关内容谘询业界.

巴塞尔协定III是巴塞尔银行监管委员会在2010年12月发出的银行监管改革措施.新的巴塞尔协定III资本框架旨在提升银行资本基础的水平、质素及透明度,并扩大监管资本框架的风险涵盖范围.

同时刊宪的包括对《银行业(指明多边发展银行)公告》作出的一项技术性修订,把多边投资担保机构加入"多边发展银行"名单中.在现时的监管资本框架下,认可机构对名单中的多边发展银行的风险承担可享有优惠风险加权待遇.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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