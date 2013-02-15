香港1月提交破产呈请宗数环比增21% 同比升逾六成

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透香港2月15日 - 香港破产管理署周五公布数据,今年1月份提交破产呈请书的数目为837宗,按月增加近21%,按年则大升61.6%.
根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,1月份发出接管/破产令的数目为1,004宗,按月增加60.6%,按年则升40.8%.
2012年全年,提交破产呈请书的数目累计为8,685宗,比对2011年的8,077宗增加7.5%.
1月份香港汇丰采购经理人指数(PMI)升至52.5,增长率为11个月来最强劲.政府对2012年香港的本地生产总值(GDP)预测增幅修订为1.2%,较2011年的4.9%增长明显减弱.
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海4月14日 - 中国上海交易所与深圳交易所周五同时发布通知，正式确定于5月22日起修改回购计息方式，将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。
路透上海4月14日 - 中国证监会网站周五刊登通知表示，近日，针对炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为，证监会部署了2017年专项执法行动第二批案件。目前，相关调查工作已经全面展开，部分重点案件已经取得重要突破。