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中国财经 | 2013年 2月 15日 星期五 14:04 BJT

香港1月提交破产呈请宗数环比增21% 同比升逾六成

路透香港2月15日 - 香港破产管理署周五公布数据,今年1月份提交破产呈请书的数目为837宗,按月增加近21%,按年则大升61.6%.

根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,1月份发出接管/破产令的数目为1,004宗,按月增加60.6%,按年则升40.8%.

2012年全年,提交破产呈请书的数目累计为8,685宗,比对2011年的8,077宗增加7.5%.

1月份香港汇丰采购经理人指数(PMI)升至52.5,增长率为11个月来最强劲.政府对2012年香港的本地生产总值(GDP)预测增幅修订为1.2%,较2011年的4.9%增长明显减弱.
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