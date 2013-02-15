香港1月提交破产呈请宗数环比增21% 同比升逾六成

路透香港2月15日 - 香港破产管理署周五公布数据,今年1月份提交破产呈请书的数目为837宗,按月增加近21%,按年则大升61.6%.

根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,1月份发出接管/破产令的数目为1,004宗,按月增加60.6%,按年则升40.8%.

2012年全年,提交破产呈请书的数目累计为8,685宗,比对2011年的8,077宗增加7.5%.