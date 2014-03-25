《焦点》港资银行对大陆企业贷款激增，信贷风险令人关切

**风险**

香港的不良贷款率目前处于0.5%的纪录低位。但巴克莱资本表示，若不良贷款率重返3.5%的长期平均水平，4月开始的下一财年本地银行税前获利则将较当前预期减少近20%。

渣打银行 和汇丰 等规模较大的全球性银行面临的风险较小，因其拥有庞大的资产负债表。

巴克莱指出，如果不良贷款率重返3.5%水准，东亚银行税前获利将减少10%，大新金融集团 和永亨银行 税前获利可能均将减少近六分之一。大新和永亨都未回复要求置评的电话。

巴克莱银行业分析师Sharnie Wong表示，港资银行资产质量面临的最大两个风险因素是：中国经济大幅放缓及美国利率上升。第一个因素可能降低借款人的偿债能力；第二个因素则将增加银行融资成本，从而压缩利润率。

虽然中国官方公布的不良贷款率为1.0%，但银行业人士估计实际数字介于5-10%。

Wong和其他分析师认为，随着全球利率上升，各银行的利率及不良贷款率也将上扬。全球利率上升，部分是因为美国和欧洲经济体质改善。