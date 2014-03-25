《焦点》港资银行对大陆企业贷款激增，信贷风险令人关切

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
**风险**
香港的不良贷款率目前处于0.5%的纪录低位。但巴克莱资本表示，若不良贷款率重返3.5%的长期平均水平，4月开始的下一财年本地银行税前获利则将较当前预期减少近20%。
渣打银行 和汇丰 等规模较大的全球性银行面临的风险较小，因其拥有庞大的资产负债表。
巴克莱指出，如果不良贷款率重返3.5%水准，东亚银行税前获利将减少10%，大新金融集团 和永亨银行 税前获利可能均将减少近六分之一。大新和永亨都未回复要求置评的电话。
巴克莱银行业分析师Sharnie Wong表示，港资银行资产质量面临的最大两个风险因素是：中国经济大幅放缓及美国利率上升。第一个因素可能降低借款人的偿债能力；第二个因素则将增加银行融资成本，从而压缩利润率。
虽然中国官方公布的不良贷款率为1.0%，但银行业人士估计实际数字介于5-10%。
Wong和其他分析师认为，随着全球利率上升，各银行的利率及不良贷款率也将上扬。全球利率上升，部分是因为美国和欧洲经济体质改善。
那将意味着港资银行必须拨备更多资金以防备债务风险，因此人们可以从他们的不良贷款率和坏账拨备数据来一窥中国信贷市场的状况。(完) (编译 郑茵/王兴亚/李爽/许娜；审校 侯向明/王翔琼/张涛)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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